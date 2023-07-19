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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 16:48 | Обновлено 19 июля 2023, 16:54
779
0

Хачериди рассказал, почему Кварцяный бросил в него бутылкой в раздевалке

Евгений признает, что сам был виноват

19 июля 2023, 16:48 | Обновлено 19 июля 2023, 16:54
779
0
Хачериди рассказал, почему Кварцяный бросил в него бутылкой в раздевалке
ФК Волынь. Виталий Кварцяный и Евгений Хачериди

Украинский футболист Евгений Хачериди, который работал под руководством Виталия Кварцяного в «Волыни» с 2006 по 2008 год, подробно рассказал легендарную историю о броске бутылкой в раздевалке.

«Много было интересного. Помню, играли мы с Энергетиком из Бурштына. Был сильный дождь, поле превратилось в грязь, а я забыл взять бутсы с металлическими шипами и играл в копочках, и раз пять поскользнулся и упал.

В перерыве в раздевалку заходит Кварцяный и давай всем пихать. Здесь очередь доходит до меня. Владимирович держал в руках пол-литровую бутылку воды и как запустит ее в меня – попал в колено, аж синяк остался. Можно сказать, повторил историю Фергюсона с Бекхэмом.

На второй тайм мы вышли заведенные и в итоге победили. После игры Владимирович уже остыл и мы нормально пообщались. Я сам виноват, что не взял бутсы с железными шипами.

Также у Кварцяного была овчарка Рокки. Очень умный пес! Он его постоянно брал на тренировки. Рокки у нас вместо футболиста отбирал мяч, когда мы играли в квадрат. Владимирович нам его постоянно в пример ставил: «Вот как надо мяч отбирать!«. А Рокки, если отбирал мяч, то прокусывал его. Поэтому постоянно приходилось менять мячи – как минимум два за тренировку», – сказал Хачериди.

Отметим, что сегодня Виталию Владимировичу исполнилось 70 лет.

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Источник Украинский футбол
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