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Украина. Первая лига
19 июля 2023, 15:50 |
672
1

Левый берег подписал экс-полузащитника Карпат

Киевляне продолжают формирование состава перед дебютом в Первой лиге

19 июля 2023, 15:50 |
672
1
Левый берег подписал экс-полузащитника Карпат
ФК Карпаты Львов. Юрий Репета

Как стало известно Sport.ua, очередными новичками, подписавшими контракты с «Левым берегом», стали 26-летний полузащитник Юрий Репета, выступавший в прошлом сезоне за «Карпаты», и 22-летний нападающий Иван Петренко, который защищал цвета столичного клуба в позапрошлом сезоне во Второй лиге, а затем уехал в Хорватию играть за «Меджимурье».

«Левый берег» должен был стартовать в Первой лиге еще год назад, однако предыдущий сезон клуб пропустил из-за войны. Новый чемпионат команда Виталия Первака откроет 28 июля домашним матчем с «Горняком-Спорт».

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Левый берег Первая лига Украины Юрий Репета Иван Петренко трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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