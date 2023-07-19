Левый берег подписал экс-полузащитника Карпат
Киевляне продолжают формирование состава перед дебютом в Первой лиге
Как стало известно Sport.ua, очередными новичками, подписавшими контракты с «Левым берегом», стали 26-летний полузащитник Юрий Репета, выступавший в прошлом сезоне за «Карпаты», и 22-летний нападающий Иван Петренко, который защищал цвета столичного клуба в позапрошлом сезоне во Второй лиге, а затем уехал в Хорватию играть за «Меджимурье».
«Левый берег» должен был стартовать в Первой лиге еще год назад, однако предыдущий сезон клуб пропустил из-за войны. Новый чемпионат команда Виталия Первака откроет 28 июля домашним матчем с «Горняком-Спорт».
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