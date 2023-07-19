Винницкая Нива продлила контракты с капитаном и играющим президентом

Как стало известно Sport.ua, винницкая «Нива» еще на год пролонгировала соглашения с 31-летним вратарем Егором Поповичем, 32-летним защитником и капитаном команды Александром Борячуком, а также своим лучшим бомбардиром в прошлом сезоне (14 голов) и играющим президентом клуба 30-летним Артуром Загорулько.

Вместе с «Нивой» готовится к сезону и бразильский защитник Гилермо Насименто. Срок предыдущего контракта с 19-летним легионером подошел к концу, но, вероятно, в ближайшее время будет подписан новый.

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В матче 1-го тура Второй лиги команда Юрия Ярошенко сыграет дома со «Звягелем». Базовая дата – 6 августа.