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  4. Винницкая Нива продлила контракты с капитаном и играющим президентом
Украина. Вторая лига
19 июля 2023, 15:33 |
452
1

Винницкая Нива продлила контракты с капитаном и играющим президентом

Подоляне сохранили важных исполнителей

19 июля 2023, 15:33 |
452
1
Винницкая Нива продлила контракты с капитаном и играющим президентом
ФК Нива Винница. Артур Загорулько

Как стало известно Sport.ua, винницкая «Нива» еще на год пролонгировала соглашения с 31-летним вратарем Егором Поповичем, 32-летним защитником и капитаном команды Александром Борячуком, а также своим лучшим бомбардиром в прошлом сезоне (14 голов) и играющим президентом клуба 30-летним Артуром Загорулько.

Вместе с «Нивой» готовится к сезону и бразильский защитник Гилермо Насименто. Срок предыдущего контракта с 19-летним легионером подошел к концу, но, вероятно, в ближайшее время будет подписан новый.

В матче 1-го тура Второй лиги команда Юрия Ярошенко сыграет дома со «Звягелем». Базовая дата – 6 августа.

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Нива Винница продление контракта инсайд Егор Попович Александр Борячук Артур Загорулько Гильерме Насименто
Источник Sport.ua
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Zanregent
Отлично!!! Винница,вперёд!
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