Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Карпат. Стало известно, кто возглавит Рух-2
Украина. Вторая лига
19 июля 2023, 15:00 | Обновлено 19 июля 2023, 15:04
576
0

Экс-тренер Карпат. Стало известно, кто возглавит Рух-2

Команду возглавит Владимир Безубяк

19 июля 2023, 15:00 | Обновлено 19 июля 2023, 15:04
576
0
Экс-тренер Карпат. Стало известно, кто возглавит Рух-2
ФК Рух. Володимир Безубяк

Пока что «Рух-2» остается единственной командой ПФЛ, где нет главного тренера

Как стало известно Sport.ua главным претендентом на эту вакантную должность является Владимир Безубяк. Долгое время он работал в структуре «Карпат», в 2016 году даже исполнял обязанности главного тренера.

В последние годы тренер опекал команды разного возраста «Руха».

В 2019 году за подготовку чемпиона мира среди юниоров Даниила Сикана Владимиру Безубяку было присвоено звание заслуженного тренера Украины.

По информации нашего источника, официальное назначение Владимира Безубяка на должность руководителя «Руха-2» ожидается в конце этой недели.

По теме:
Кремень продлил контракты еще с тремя игроками
Винницкая Нива продлила контракты с капитаном и играющим президентом
Экс-форвард Волыни близок к переходу в клуб Второй лиги
Рух-2 Львов Владимир Безубяк Вторая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Футбол | 18 июля 2023, 16:55 87
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом

Коллектив Патрика ван Леувена не забивал в двух последних матчах на сборах

Из-за разногласий с руководством. Экс-глава селекции Шахтера покинул ПАОК
Футбол | 19 июля 2023, 11:02 1
Из-за разногласий с руководством. Экс-глава селекции Шахтера покинул ПАОК
Из-за разногласий с руководством. Экс-глава селекции Шахтера покинул ПАОК

Жозе Боту, по данным СМИ, отныне является безработным

Бывший форвард Шахтера заинтересовал российский зенит
Футбол | 19.07.2023, 07:34
Бывший форвард Шахтера заинтересовал российский зенит
Бывший форвард Шахтера заинтересовал российский зенит
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Футбол | 18.07.2023, 21:50
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Экс-полузащитник Черноморца, Карпат и Металлиста решил завершить карьеру
Футбол | 18.07.2023, 16:01
Экс-полузащитник Черноморца, Карпат и Металлиста решил завершить карьеру
Экс-полузащитник Черноморца, Карпат и Металлиста решил завершить карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
18.07.2023, 16:38 25
Волейбол
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
18.07.2023, 23:41 2
Футбол
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
17.07.2023, 18:22 1
Футбол
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
18.07.2023, 10:57 1
Бокс
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
18.07.2023, 15:18 1
Футбол
УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
18.07.2023, 05:17
Футбол
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
17.07.2023, 10:30 2
Бокс
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
17.07.2023, 13:15 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем