Экс-тренер Карпат. Стало известно, кто возглавит Рух-2

Пока что «Рух-2» остается единственной командой ПФЛ, где нет главного тренера

Как стало известно Sport.ua главным претендентом на эту вакантную должность является Владимир Безубяк. Долгое время он работал в структуре «Карпат», в 2016 году даже исполнял обязанности главного тренера.

В последние годы тренер опекал команды разного возраста «Руха».

В 2019 году за подготовку чемпиона мира среди юниоров Даниила Сикана Владимиру Безубяку было присвоено звание заслуженного тренера Украины.

По информации нашего источника, официальное назначение Владимира Безубяка на должность руководителя «Руха-2» ожидается в конце этой недели.