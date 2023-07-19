Экс-тренер Карпат. Стало известно, кто возглавит Рух-2
Команду возглавит Владимир Безубяк
Пока что «Рух-2» остается единственной командой ПФЛ, где нет главного тренера
Как стало известно Sport.ua главным претендентом на эту вакантную должность является Владимир Безубяк. Долгое время он работал в структуре «Карпат», в 2016 году даже исполнял обязанности главного тренера.
В последние годы тренер опекал команды разного возраста «Руха».
В 2019 году за подготовку чемпиона мира среди юниоров Даниила Сикана Владимиру Безубяку было присвоено звание заслуженного тренера Украины.
По информации нашего источника, официальное назначение Владимира Безубяка на должность руководителя «Руха-2» ожидается в конце этой недели.
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