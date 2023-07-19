Дэвид БЕКХЭМ: «Возможно, Месси получит несколько минут в пятницу»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о том, когда Лионель Месси может дебютировать за свой новый клуб:

«Мы не знаем, будет ли Лео играть в ближайшем матче, может он получит несколько минут. Главное, чтобы в конце концов он быть готов. Мы должны защитить его и быть уверенными в его готовности, потому что он был в отпуске и только что приехал в Майами. Он тренировался и хорошо выглядит.

Я думаю, что Лео и Тата Мартино решат, будет ли он играть в пятницу. Но атмосфера здесь будет потрясающей, и, надеюсь, мы сможем одержать победу».

В пятницу, 22 июля «Интер Майами» сыграет с мексиканским «Крус Асуль».