Известна следующая соперница Ястремской на турнире в Палермо

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№52 WTA) выиграла матч первого раунда основы на турнире WTA 250 в Палермо у Аранчи Рус из Нидерландов (№62 WTA) и в следующем раунде сразится против украинки Даяны Ястремской (№149 WTA).

Палермо. Первый круг

Жасмин Паолини (Италия) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 5:7, 6:2

Ястремская и Паолини имеют богатую историю противостояний. Теннисистки встречались шесть раз, украинка смогла выиграть всего один матч.

Поединок второго раунда состоится в среду.