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WTA
19 июля 2023, 14:37 |
423
0

Известна следующая соперница Ястремской на турнире в Палермо

Даяна сыграет с теннисисткой, которой проиграла 5 из 6 матчей

19 июля 2023, 14:37 |
423
0
Известна следующая соперница Ястремской на турнире в Палермо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№52 WTA) выиграла матч первого раунда основы на турнире WTA 250 в Палермо у Аранчи Рус из Нидерландов (№62 WTA) и в следующем раунде сразится против украинки Даяны Ястремской (№149 WTA).

Палермо. Первый круг
Жасмин Паолини (Италия) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 5:7, 6:2

Ястремская и Паолини имеют богатую историю противостояний. Теннисистки встречались шесть раз, украинка смогла выиграть всего один матч.

Поединок второго раунда состоится в среду.

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Жасмин Паолини Аранча Рус WTA Палермо Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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