WTA19 июля 2023, 14:37 |
423
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Известна следующая соперница Ястремской на турнире в Палермо
Даяна сыграет с теннисисткой, которой проиграла 5 из 6 матчей
19 июля 2023, 14:37 |
423
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Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№52 WTA) выиграла матч первого раунда основы на турнире WTA 250 в Палермо у Аранчи Рус из Нидерландов (№62 WTA) и в следующем раунде сразится против украинки Даяны Ястремской (№149 WTA).
Палермо. Первый круг
Жасмин Паолини (Италия) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 5:7, 6:2
Ястремская и Паолини имеют богатую историю противостояний. Теннисистки встречались шесть раз, украинка смогла выиграть всего один матч.
Поединок второго раунда состоится в среду.
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