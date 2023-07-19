Уэйн РУНИ: «Сейчас время господства Манчестер Сити»
Легендарный форвард – о Пепе Гвардиоле
Легендарный экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился своим мнением по поводу главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы:
«Манчестер Сити» выиграл всё. К сожалению, сейчас время их господства. Гвардиола стал одним из лучших явлений, которые повлияли на английский футбол.
Он повлиял не только на чемпионат, но и на национальную команду, потому что он тренировал молодых английских игроков, которые впоследствии стали взрослыми футболистами. А они, в свою очередь, распространили идеи Гвардиолы дальше».
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