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Англия
19 июля 2023, 14:26 | Обновлено 19 июля 2023, 14:55
280
1

Уэйн РУНИ: «Сейчас время господства Манчестер Сити»

Легендарный форвард – о Пепе Гвардиоле

19 июля 2023, 14:26 | Обновлено 19 июля 2023, 14:55
280
1
Уэйн РУНИ: «Сейчас время господства Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легендарный экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился своим мнением по поводу главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы:

«Манчестер Сити» выиграл всё. К сожалению, сейчас время их господства. Гвардиола стал одним из лучших явлений, которые повлияли на английский футбол.

Он повлиял не только на чемпионат, но и на национальную команду, потому что он тренировал молодых английских игроков, которые впоследствии стали взрослыми футболистами. А они, в свою очередь, распространили идеи Гвардиолы дальше».

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Уэйн Руни Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Источник BBC
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PUMA
Руни пора бы уже завязывать с алкашкой.А то выгляд уже лет на 60,та и ум явно страдает 
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