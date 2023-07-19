Снигур легко обыграла первую соперницу на 100-тысячнике ITF в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) стартовала с победы на хардовом 100-тысячнике ITF в испанском городе Витория.

В первом раунде основной сетки шестая сеяная украинка в двух сетах уверенно переиграла Себастьянну Шилипоти из Швейцарии (№559 WTA).

Витория. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Себастьянна Шилипоти (Швейцария) – 6:1, 6:3

В следующем раунде Снигур будет играть с победительницей матча Георгина Гарсия-Перес (№400 WTA) – Луксика Кумхум (№442 WTA).