ITF19 июля 2023, 13:12 | Обновлено 19 июля 2023, 14:05
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Снигур легко обыграла первую соперницу на 100-тысячнике ITF в Испании
Дарья одолела соперницу из шестой сотни мирового рейтинга
19 июля 2023, 13:12 | Обновлено 19 июля 2023, 14:05
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) стартовала с победы на хардовом 100-тысячнике ITF в испанском городе Витория.
В первом раунде основной сетки шестая сеяная украинка в двух сетах уверенно переиграла Себастьянну Шилипоти из Швейцарии (№559 WTA).
Витория. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Себастьянна Шилипоти (Швейцария) – 6:1, 6:3
В следующем раунде Снигур будет играть с победительницей матча Георгина Гарсия-Перес (№400 WTA) – Луксика Кумхум (№442 WTA).
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