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ITF
19 июля 2023, 13:12 | Обновлено 19 июля 2023, 14:05
285
0

Снигур легко обыграла первую соперницу на 100-тысячнике ITF в Испании

Дарья одолела соперницу из шестой сотни мирового рейтинга

19 июля 2023, 13:12 | Обновлено 19 июля 2023, 14:05
285
0
Снигур легко обыграла первую соперницу на 100-тысячнике ITF в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№155 WTA) стартовала с победы на хардовом 100-тысячнике ITF в испанском городе Витория.

В первом раунде основной сетки шестая сеяная украинка в двух сетах уверенно переиграла Себастьянну Шилипоти из Швейцарии (№559 WTA).

Витория. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Себастьянна Шилипоти (Швейцария) – 6:1, 6:3

В следующем раунде Снигур будет играть с победительницей матча Георгина Гарсия-Перес (№400 WTA) – Луксика Кумхум (№442 WTA).

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Дарья Снигур Себастьянна Шилипоти
Источник Sport.ua
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