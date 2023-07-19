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WTA
19 июля 2023, 10:16 | Обновлено 19 июля 2023, 10:19
480
0

ЯСТРЕМСКАЯ: «WTA и ITF, приезжайте в Украину, измените мнение о россиянах»

Украинка обратилась к мировым теннисным организациям

19 июля 2023, 10:16 | Обновлено 19 июля 2023, 10:19
480
0
ЯСТРЕМСКАЯ: «WTA и ITF, приезжайте в Украину, измените мнение о россиянах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала в сториз своего инстаграма ночной обстрел родной для нее Одессы армией рф.

«WTA и ITF, просто проверьте мои сторис, или посмотрите несколько видео, или может посетите Украину? Тогда вы измените ваше мнение о россиянах.

Кто-то хорошо спит сейчас, вы знаете, о ком я, а кто-то пытается выжить. Либо все украинские игроки в течение турниров не спят, потому что следят за новостями. Это справедливо?», – написала 23-летняя Даяна.

Напомним, накануне, во вторник, 18 июля, Даяна Ястремская успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия), обыграв 17-летнюю Мию Ристич из Сербии.

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Даяна Ястремская российско-украинская война
Источник Instagram
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