ЯСТРЕМСКАЯ: «WTA и ITF, приезжайте в Украину, измените мнение о россиянах»

Теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала в сториз своего инстаграма ночной обстрел родной для нее Одессы армией рф.

«WTA и ITF, просто проверьте мои сторис, или посмотрите несколько видео, или может посетите Украину? Тогда вы измените ваше мнение о россиянах.

Кто-то хорошо спит сейчас, вы знаете, о ком я, а кто-то пытается выжить. Либо все украинские игроки в течение турниров не спят, потому что следят за новостями. Это справедливо?», – написала 23-летняя Даяна.

Напомним, накануне, во вторник, 18 июля, Даяна Ястремская успешно стартовала на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия), обыграв 17-летнюю Мию Ристич из Сербии.