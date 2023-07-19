Бывший форвард Шахтера заинтересовал российский зенит
Сменить клуб может Давид Нерес
Нападающий португальской «Бенфики» Давид Нерес попал в поле зрения российского клуба «зенит».
Его представители якобы уже несколько раз контактировали с представителем 26-летнего бразильца. Об этом заявил бразильский журналист Вене Касагранде на своем Ютуб-канале.
Нерес играет за «Бенфику» с 2022 года. Ранее Давид провел полгода в «Шахтере», но был вынужден покинуть донецкий клуб из-за начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину. Нерес также выступал за «Аякс».
Действующий контракта Нереса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.
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