Бывший форвард Шахтера заинтересовал российский зенит

Нападающий португальской «Бенфики» Давид Нерес попал в поле зрения российского клуба «зенит».

Его представители якобы уже несколько раз контактировали с представителем 26-летнего бразильца. Об этом заявил бразильский журналист Вене Касагранде на своем Ютуб-канале.

Нерес играет за «Бенфику» с 2022 года. Ранее Давид провел полгода в «Шахтере», но был вынужден покинуть донецкий клуб из-за начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину. Нерес также выступал за «Аякс».

Действующий контракта Нереса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.