Украина. Премьер лига19 июля 2023, 00:59 | Обновлено 19 июля 2023, 01:51
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Полесье загадочным образом анонсировало новичка команды
Житомирский клуб в официальном телеграм-канале написал несколько смайликов
19 июля 2023, 00:59 | Обновлено 19 июля 2023, 01:51
189
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Житомирское «Полесье» в официальном телеграм-канале загадочно анонсировало новый трансфер.
Клуб из Житомира в прошлом сезоне выиграл турнир Первой лиги и теперь серьезно укрепляется перед стартом в УПЛ.
Спойлер. В соцсетях считают, что речь идет о чемпионе мира по боксу Александре Усике по прозвищу Кот, чей рост составляет 191 см.
Сообщение клуба «Полесье»:
🔜✍🏻
1️⃣9️⃣1️⃣🔝🥇🏆🐱
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це єрмак такі ребуси пише
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