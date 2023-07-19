Полесье загадочным образом анонсировало новичка команды

Житомирское «Полесье» в официальном телеграм-канале загадочно анонсировало новый трансфер.

Клуб из Житомира в прошлом сезоне выиграл турнир Первой лиги и теперь серьезно укрепляется перед стартом в УПЛ.

Спойлер. В соцсетях считают, что речь идет о чемпионе мира по боксу Александре Усике по прозвищу Кот, чей рост составляет 191 см.

Сообщение клуба «Полесье»:

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