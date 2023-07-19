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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 00:59 | Обновлено 19 июля 2023, 01:51
189
1

Полесье загадочным образом анонсировало новичка команды

Житомирский клуб в официальном телеграм-канале написал несколько смайликов

19 июля 2023, 00:59 | Обновлено 19 июля 2023, 01:51
189
1
Полесье загадочным образом анонсировало новичка команды
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» в официальном телеграм-канале загадочно анонсировало новый трансфер.

Клуб из Житомира в прошлом сезоне выиграл турнир Первой лиги и теперь серьезно укрепляется перед стартом в УПЛ.

Спойлер. В соцсетях считают, что речь идет о чемпионе мира по боксу Александре Усике по прозвищу Кот, чей рост составляет 191 см.

Сообщение клуба «Полесье»:

🔜✍🏻

1️⃣9️⃣1️⃣🔝🥇🏆🐱

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Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы юмор Александр Усик
Источник ФК Полесье
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Michael Savchyn
це єрмак такі ребуси пише
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