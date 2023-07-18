СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля

В среду, 19 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Валмиера – Олимпик Любляна

4.43 – 3.84 – 1.76

19:00 Карабах – Линкольн Ред Импс

1.12 – 8.70 – 20.00

19:00 Ференцварош – Клаксвик

1.20 – 6.75 – 14.00

21:00 Лудогорец – ФК Балкани

1.38 – 4.90 – 8.00

ТЕННИС

17:00 Клара Таусон – Селин Наф

1.71 – 2.15