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18 июля 2023, 21:55 |
68
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля

Важные события во всех видах спорта

18 июля 2023, 21:55 |
68
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля
ФК Лудогорец

В среду, 19 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Валмиера – Олимпик Любляна

Favbet 4.43 – 3.84 – 1.76

19:00 Карабах – Линкольн Ред Импс

Favbet 1.12 – 8.70 – 20.00

19:00 Ференцварош – Клаксвик

Favbet 1.20 – 6.75 – 14.00

21:00 Лудогорец – ФК Балкани

Favbet 1.38 – 4.90 – 8.00

ТЕННИС

17:00 Клара Таусон – Селин Наф

Favbet 1.71 – 2.15

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Источник Sport.ua
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