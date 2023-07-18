Другие новости18 июля 2023, 21:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля
Важные события во всех видах спорта
18 июля 2023, 21:55 |
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В среду, 19 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Валмиера – Олимпик Любляна
19:00 Карабах – Линкольн Ред Импс
19:00 Ференцварош – Клаксвик
21:00 Лудогорец – ФК Балкани
ТЕННИС
17:00 Клара Таусон – Селин Наф
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