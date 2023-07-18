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Англия
18 июля 2023, 17:44 | Обновлено 18 июля 2023, 17:58
377
0

Челси потерял защитника минимум на полгода

У Уэсли Фофана разрыв крестообразной связки колена

18 июля 2023, 17:44 | Обновлено 18 июля 2023, 17:58
377
0
Челси потерял защитника минимум на полгода
ФК Челси. Уэсли Фофана

«Челси» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Уэсли Фофана перенес операцию на крестообразной связке колена. Срок восстановления после таких травм – минимум полгода.

Вчера Фофана не отправился с «Челси» на предсезонный сбор в США. «Челси» сообщил о том, что у игрока травма колена, но подробности раскрыл только сегодня.

Год назад Фофана перешел в «Челси» из «Лестера» за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Источник ФК Челси
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