Челси потерял защитника минимум на полгода

«Челси» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Уэсли Фофана перенес операцию на крестообразной связке колена. Срок восстановления после таких травм – минимум полгода.

Вчера Фофана не отправился с «Челси» на предсезонный сбор в США. «Челси» сообщил о том, что у игрока травма колена, но подробности раскрыл только сегодня.

Год назад Фофана перешел в «Челси» из «Лестера» за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах.