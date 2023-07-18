Челси потерял защитника минимум на полгода
У Уэсли Фофана разрыв крестообразной связки колена
«Челси» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Уэсли Фофана перенес операцию на крестообразной связке колена. Срок восстановления после таких травм – минимум полгода.
Вчера Фофана не отправился с «Челси» на предсезонный сбор в США. «Челси» сообщил о том, что у игрока травма колена, но подробности раскрыл только сегодня.
Год назад Фофана перешел в «Челси» из «Лестера» за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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