Катерина Володько – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Будапеште
18 июля украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 295) играет в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В первом раунде основной сетки украинка встречается с Юлией Путинцевой (Казахстан, WTA 60). Поединок проходит на корте №4.
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Это четвертая встреча теннисисток. Счет 2:1 в пользу украинки.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Клэр Лю (США, WTA 88).
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