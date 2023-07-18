Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катерина Володько – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 июля 2023, 17:10 |
1052
0

Катерина Володько – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Будапеште

18 июля 2023, 17:10 |
1052
0
Катерина Володько – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

18 июля украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 295) играет в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В первом раунде основной сетки украинка встречается с Юлией Путинцевой (Казахстан, WTA 60). Поединок проходит на корте №4.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это четвертая встреча теннисисток. Счет 2:1 в пользу украинки.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Клэр Лю (США, WTA 88).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной
Байндл удачно стартовала на турнире в Будапеште, обыграв 19-летнюю венгерку
Катерина Байндл – Наталия Сабанин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Володько (Бондаренко) Юлия Путинцева смотреть онлайн WTA Будапешт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24
Футбол | 18 июля 2023, 10:34 6
ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24
ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24

Киевляне показали, как будет выглядеть экипировка команды в новом сезоне

Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Футбол | 17 июля 2023, 20:31 139
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь

Дмитрий Матвиенко уже много лет выступает в крымских клубах

Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
Футбол | 17.07.2023, 21:59
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Футбол | 17.07.2023, 21:46
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
В 2023 году Карлос первый во всем. Алькарас квалифицировался на АТР Finals
Теннис | 17.07.2023, 17:54
В 2023 году Карлос первый во всем. Алькарас квалифицировался на АТР Finals
В 2023 году Карлос первый во всем. Алькарас квалифицировался на АТР Finals
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
17.07.2023, 21:09 8
Футбол
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
17.07.2023, 07:20
Теннис
ФОТО. Джокович заплакал. Церемония награждения после финала Уимблдона-2023
ФОТО. Джокович заплакал. Церемония награждения после финала Уимблдона-2023
16.07.2023, 21:36 6
Теннис
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
16.07.2023, 21:07
Футбол
Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»
Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»
17.07.2023, 07:54 50
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
17.07.2023, 08:45 2
Теннис
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
16.07.2023, 18:30 5
Футбол
Американский супертяж сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа
Американский супертяж сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа
17.07.2023, 10:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем