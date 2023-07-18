Катерина Володько – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июля украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 295) играет в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В первом раунде основной сетки украинка встречается с Юлией Путинцевой (Казахстан, WTA 60). Поединок проходит на корте №4.

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Это четвертая встреча теннисисток. Счет 2:1 в пользу украинки.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Клэр Лю (США, WTA 88).

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