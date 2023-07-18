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  4. Георгий СУДАКОВ: «После Испании просто обрушился психологически»
Молодежные турниры
18 июля 2023, 14:47 |
320
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Георгий СУДАКОВ: «После Испании просто обрушился психологически»

Хавбек «Шахтера» – о молодежном Евро-2023

18 июля 2023, 14:47 |
320
0
Георгий СУДАКОВ: «После Испании просто обрушился психологически»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился впечатлениями от молодежного Евро-2023, где его команда вылетела в полуфинале от Испании (1:5):

– Как ты оцениваешь ваше выступление на Евро?
– Закончили немного с горчинкой. Было очень сложно, проиграли последнюю игру в полуфинале. Могли и хотели большего, но определенную задачу мы выполнили – вышли на Олимпиаду.

Скажем, записали свое имя в историю. Но этого было недостаточно. Для нашей сборной это был большой шаг, и мы проделали невероятную работу. И то, что мы вышли в полуфинал Евро тоже было невероятно.

– Если сравнить эмоции после матча с французами и после испанцев, что ты можешь сказать?
– После Франции ты очень счастлив, что сделал такой шаг и одержал такую победу. А после Испании просто обрушился психологически, физически и нравственно. Где-то после 60-й минуты, когда мы проигрывали 3:1, не хотелось играть, хотелось закончить эту игру. Понимаешь, что это уже все. Это был удар.

Но нужно забывать это, делать выводы. Есть к чему работать и стремиться. Должны выходить на новый уровень, чтобы играть с такими сборными на равных, обыгрывать их и показывать стабильность.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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