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Кубок Украины
18 июля 2023, 14:38 | Обновлено 18 июля 2023, 14:39
352
0

Стало известно, когда состоится жеребьевка первых раундов Кубка Украины

Пока неизвестно, какие команды будут играть на этих стадиях

18 июля 2023, 14:38 | Обновлено 18 июля 2023, 14:39
352
0
Стало известно, когда состоится жеребьевка первых раундов Кубка Украины
УПЛ

Жеребьевка первых двух раундов Кубка Украины состоится 21 июля в 13:00.

Пока неизвестно, какие команды будут играть на этих стадиях, но известно, что базовая дата первого этапа – 29 июля, а второго этапа - 2 августа.

Проведение Кубка Украины было остановлено в прошлом году из-за вторжения России. Прошлой зимой УАФ предлагала клубам доиграть турнир, но команды отказались.

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Источник: новый чемпионат Украины стартует во второй половине июля
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Кубок Украины по футболу
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