Стало известно, когда состоится жеребьевка первых раундов Кубка Украины

Жеребьевка первых двух раундов Кубка Украины состоится 21 июля в 13:00.

Пока неизвестно, какие команды будут играть на этих стадиях, но известно, что базовая дата первого этапа – 29 июля, а второго этапа - 2 августа.

Проведение Кубка Украины было остановлено в прошлом году из-за вторжения России. Прошлой зимой УАФ предлагала клубам доиграть турнир, но команды отказались.