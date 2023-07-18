Кубок Украины18 июля 2023, 14:38 | Обновлено 18 июля 2023, 14:39
352
0
Стало известно, когда состоится жеребьевка первых раундов Кубка Украины
Пока неизвестно, какие команды будут играть на этих стадиях
18 июля 2023, 14:38 | Обновлено 18 июля 2023, 14:39
352
0
Жеребьевка первых двух раундов Кубка Украины состоится 21 июля в 13:00.
Пока неизвестно, какие команды будут играть на этих стадиях, но известно, что базовая дата первого этапа – 29 июля, а второго этапа - 2 августа.
Проведение Кубка Украины было остановлено в прошлом году из-за вторжения России. Прошлой зимой УАФ предлагала клубам доиграть турнир, но команды отказались.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июля 2023, 11:07 8
Ассистент Романа Григорчука ушел из одесского клуба
Футбол | 17 июля 2023, 21:38 0
На футболках команды появится логотип «Windrose»
Футбол | 18.07.2023, 12:24
Футбол | 18.07.2023, 04:22
Футбол | 17.07.2023, 21:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.07.2023, 21:09 8
17.07.2023, 10:30 2
Футбол
18.07.2023, 05:17
17.07.2023, 09:53 30
17.07.2023, 11:45 7
16.07.2023, 21:20 7
17.07.2023, 08:45 2