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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 13:57 | Обновлено 18 июля 2023, 14:00
753
0

Бондаренко и Судаков выйдут в старте Шахтера на спарринг с Аяксом

Матч начнется в 15:00 по Киеву

18 июля 2023, 13:57 | Обновлено 18 июля 2023, 14:00
753
0
Бондаренко и Судаков выйдут в старте Шахтера на спарринг с Аяксом
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 18 июля, донецкий «Шахтер» сыграет с амстердамским «Аяксом» на сборе в Нидерландах.

Состав «Шахтера» на матч с «Аяксом»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.

Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Козик, Огарков, Ракицкий, Корниенко, Очеретько, Глущенко, Тоиров, Траоре, Келси, Вьюнник.

Поединок стартует в 15:00 по Киеву. Это будет второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора «горняков».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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