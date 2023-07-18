Бондаренко и Судаков выйдут в старте Шахтера на спарринг с Аяксом

Во вторник, 18 июля, донецкий «Шахтер» сыграет с амстердамским «Аяксом» на сборе в Нидерландах.

Состав «Шахтера» на матч с «Аяксом»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.

Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Козик, Огарков, Ракицкий, Корниенко, Очеретько, Глущенко, Тоиров, Траоре, Келси, Вьюнник.

Поединок стартует в 15:00 по Киеву. Это будет второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора «горняков».