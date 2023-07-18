Украина. Премьер лига18 июля 2023, 13:57 | Обновлено 18 июля 2023, 14:00
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Бондаренко и Судаков выйдут в старте Шахтера на спарринг с Аяксом
Матч начнется в 15:00 по Киеву
18 июля 2023, 13:57 | Обновлено 18 июля 2023, 14:00
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Во вторник, 18 июля, донецкий «Шахтер» сыграет с амстердамским «Аяксом» на сборе в Нидерландах.
Состав «Шахтера» на матч с «Аяксом»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.
Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Козик, Огарков, Ракицкий, Корниенко, Очеретько, Глущенко, Тоиров, Траоре, Келси, Вьюнник.
Поединок стартует в 15:00 по Киеву. Это будет второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора «горняков».
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