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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Следующий сезон – последний в тренерской карьере Луческу»
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 13:36 |
641
2

Игорь ЦЫГАНЫК: «Следующий сезон – последний в тренерской карьере Луческу»

Известный журналист прогнозирует, что новым главным тренером «Динамо» будет Александр Шовковский

18 июля 2023, 13:36 |
641
2
Игорь ЦЫГАНЫК: «Следующий сезон – последний в тренерской карьере Луческу»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Журналист Игорь Цыганык уверен, что следующий сезон для наставника «Динамо» Мирчи Луческу будет последним в его тренерской карьере.

«Я на 99% уверен, что следующий сезон – последний в тренерской карьере Луческу. У него последний год соглашения и последний шанс уйти победителем. Выстраивать стратегию на несколько лет и делать какие-то ставки сейчас будет не очень хорошо.

Для Луческу будет принципиально выиграть хоть один турнир и поехать домой с кубком. Если сезон будет неудачным, конец карьеры Луческу будет «смазан». Это понимают и футболисты. Луческу очень рассчитывает на Ярмоленко и хочет, чтобы его харизма «вытащила» молодых игроков на новый уровень.

Прогнозирую, что после Луческу новым главным тренером «Динамо» будет Шовковский. Не думаю, что что-то может измениться. Луческу также видит, что Шовковский попробовал и дал результат», – сказал Цыганык.

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Александр Шовковский Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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maverik
А я вважаю що не дограє сезон Луческу до кінця.
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kadaad .
Очень хочется в это верить, он реально задолбал мешаниной состава!!!
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