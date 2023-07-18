Журналист Игорь Цыганык уверен, что следующий сезон для наставника «Динамо» Мирчи Луческу будет последним в его тренерской карьере.

«Я на 99% уверен, что следующий сезон – последний в тренерской карьере Луческу. У него последний год соглашения и последний шанс уйти победителем. Выстраивать стратегию на несколько лет и делать какие-то ставки сейчас будет не очень хорошо.

Для Луческу будет принципиально выиграть хоть один турнир и поехать домой с кубком. Если сезон будет неудачным, конец карьеры Луческу будет «смазан». Это понимают и футболисты. Луческу очень рассчитывает на Ярмоленко и хочет, чтобы его харизма «вытащила» молодых игроков на новый уровень.

Прогнозирую, что после Луческу новым главным тренером «Динамо» будет Шовковский. Не думаю, что что-то может измениться. Луческу также видит, что Шовковский попробовал и дал результат», – сказал Цыганык.