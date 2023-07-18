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  4. Даяна Ястремская – Миа Ристич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 июля 2023, 11:40 |
288
0

Даяна Ястремская – Миа Ристич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда на турнире WTA 250 в Палермо

18 июля 2023, 11:40 |
288
0
Даяна Ястремская – Миа Ристич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

18 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия).

В первом раунде ураинка встретится с Миа Ристич из Сербии (№443 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится 4-м запуском после матча Абдураимова – Прозорова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Аранчи Рус (№62 WTA) или Жасмин Паолини (№52 WTA).

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Миа Ристич Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Палермо
Источник Sport.ua
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