Даяна Ястремская – Миа Ристич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда на турнире WTA 250 в Палермо
18 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия).
В первом раунде ураинка встретится с Миа Ристич из Сербии (№443 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится 4-м запуском после матча Абдураимова – Прозорова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Аранчи Рус (№62 WTA) или Жасмин Паолини (№52 WTA).
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