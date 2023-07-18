Сын Чечера сменил Ингулец на дебютанта УПЛ

Как стало известно Sport.ua, 18-летний центральный защитник Даниил Чечер по истечении контракта с «Ингульцом» из Петрово пополнил ряды житомирского «Полесья», где будет играть за команду U-19.

Главным тренером «Полесья» U-19 является Сергей Шищенко. В свое время этот специалист немало поиграл в донецком «Металлурге» с Вячеславом Чечером, отцом Даниила.

Даниил Чечер в минувшем сезоне юношеского первенства провел 19 матчей, забил 1 мяч, получил 6 желтых и 1 красную карточки. Предыдущей его командой был «Мариуполь» U-19.