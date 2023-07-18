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Украина. Вторая лига
18 июля 2023, 10:39 | Обновлено 18 июля 2023, 12:06
875
1

Сын Чечера сменил Ингулец на дебютанта УПЛ

Юный защитник продолжит карьеру под руководством бывшего одноклубника отца

18 июля 2023, 10:39 | Обновлено 18 июля 2023, 12:06
875
1
Сын Чечера сменил Ингулец на дебютанта УПЛ
Twitter. Вячеслав Чечер

Как стало известно Sport.ua, 18-летний центральный защитник Даниил Чечер по истечении контракта с «Ингульцом» из Петрово пополнил ряды житомирского «Полесья», где будет играть за команду U-19.

Главным тренером «Полесья» U-19 является Сергей Шищенко. В свое время этот специалист немало поиграл в донецком «Металлурге» с Вячеславом Чечером, отцом Даниила.

Даниил Чечер в минувшем сезоне юношеского первенства провел 19 матчей, забил 1 мяч, получил 6 желтых и 1 красную карточки. Предыдущей его командой был «Мариуполь» U-19.

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Полесье Житомир Ингулец Даниил Чечер трансферы УПЛ Вячеслав Чечер инсайд
Источник Sport.ua
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Александр
Добрий вечір ! Вася Чечер 
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