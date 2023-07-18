Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило о дисквалификации американской теннисистки Сидней Дорсил на четыре года.

Причина - нарушение антидопинговых правил.

Дорсил в ноябре 2022 года сдала тест в ходе турнира в Лиме (Перу). В пробах теннисистки были обнаружены запрещенные Всемирным антидопинговым агентством болденон и его метаболиты.

Американка попыталась доказать случайность допущенного нарушения, чтобы добиться двух лет дисквалификации. Она утверждала, что присутствие болденона в организме стало результатом инъекции зараженного витамина B12. Следствие ITIA, впрочем, не установило, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным. Как следствие, агентство оставило в силе четырехлетнюю дисквалификацию.

Сидней Дорсил дисквалифицирована до 12 января 2027 года. Лучшим достижением американки в рейтинге WTA является 1225-е место.