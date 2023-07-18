Львовский Рух передал военную помощь разведчикам
Одно из подразделений ГУР МО получило партию необходимого снаряжения от футбольного клуба «Рух»
Львовский «Рух» передал работникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины необходимое снаряжение для выполнения боевых задач.
Позывной «Гром», военнослужащий ГУР МО: «Спасибо футбольному клубу «Рух» за оказанную помощь. Мы получили часть снаряжения, потерянного при тех или иных обстоятельствах. Нам передали рюкзаки для Starlink и рюкзаки для коптеров, а также снаряжение на повседневную работу, подготовку к выполнению боевых заданий и для обеспечения автономной жизнедеятельности подразделения.
ФК Рух
Благодаря этой помощи мы можем более качественно и эффективно выполнять свою работу. Мы приехали к вам, увидели, как дети играют в футбол и это нас вдохновляет. Результат нашей работы мы видим здесь.
Также спецподразделение ГУР МО передало футбольному клубу «Рух» благодарность за активное сотрудничество и содействие в выполнении задач.
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