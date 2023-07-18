Львовский Рух передал военную помощь разведчикам

Львовский «Рух» передал работникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины необходимое снаряжение для выполнения боевых задач.

Позывной «Гром», военнослужащий ГУР МО: «Спасибо футбольному клубу «Рух» за оказанную помощь. Мы получили часть снаряжения, потерянного при тех или иных обстоятельствах. Нам передали рюкзаки для Starlink и рюкзаки для коптеров, а также снаряжение на повседневную работу, подготовку к выполнению боевых заданий и для обеспечения автономной жизнедеятельности подразделения.

ФК Рух

Благодаря этой помощи мы можем более качественно и эффективно выполнять свою работу. Мы приехали к вам, увидели, как дети играют в футбол и это нас вдохновляет. Результат нашей работы мы видим здесь.

Также спецподразделение ГУР МО передало футбольному клубу «Рух» благодарность за активное сотрудничество и содействие в выполнении задач.