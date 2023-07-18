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  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «Мы не хотим быть в УПЛ мальчиками для битья»
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 02:59 |
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Валерий ИВАЩЕНКО: «Мы не хотим быть в УПЛ мальчиками для битья»

Главный тренер «Оболони» рассказал о настроении команды на игры с грандами

18 июля 2023, 02:59 |
80
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Мы не хотим быть в УПЛ мальчиками для битья»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал календарь матчей своей команды в новом сезоне УПЛ.

– Вы знаете календарь игр. У команды планируется достаточно сложное начало сезона. Во втором туре домашняя игра с «Динамо», а в четвертом – выезд к «Днепру-1». По вашему мнению, проще начинать сезон с более слабыми соперниками или, наоборот, в подобных обстоятельствах есть возможность совершить сенсацию, когда соперник еще не знает о тебе почти ничего?

– Мы не выбираем календарь. Жеребьевка уже состоялась и теперь мы должны готовиться к каждому поединку. Не важно кто это будет, «Динамо», «Шахтер» или же «Днепр-1». Мы будем все равно играть с ними всеми.

Однако, конечно, подобные команды более опытные, с большими амбициями. Могут быть моменты, связанные с волнением, однако их нужно побороть. А если будет удачный результат, это наоборот сделает команду сильнее, вдохновит и мотивирует футболистов. Хотя, конечно, может быть и обратная сторона медали. Надо играть и не бояться. Для этого мы и уходили в УПЛ. Мы не хотим быть здесь мальчиками для битья. Нужно набирать очки и стараться уверенно закрепиться в высшем дивизионе, – сказал Иващенко.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев
Источник ФК Оболонь
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