Игор Йовичевич догнал Владимира Бессонова и Хуанде Рамоса

Больше всего побед в прошлом сезоне одержал «Шахтера» – 8. Для уже бывшего главного тренера «горняков» Игора Йовичевича количество разгромных побед у руля разных клубов УПЛ увеличилось до 17-ти. По этому показателю хорватский специалист догнал Владимира Бессонова и испанца Хуанде Рамоса.

В общей сложности хотя бы одну большую победу за всю историю 32 Чемпионатов Украины праздновало 218 тренеров, а уверенно возглавляет этот список нынешний румынский наставник «Динамо» Мирча Луческу – 116 разгромных викторий своих подопечных из разных клубов.

Отметим, что неизвестно, сможет ли Игор Йовичевич улучшить свои показатели в этом рейтинге, поскольку по завершении сезона донецкий клуб объявил об увольнении хорватского специалиста.

Тренеры с наибольшим количеством побед в высшем дивизионе чемпионатов Украины:

Мирча Луческу - 116

Мирон Маркевич – 56

Валерий Лобановский - 49

Валерий Яремченко – 49

Николай Павлов – 40

Виктор Прокопенко – 28

Паулу Фонсека - 25

Михаил Фоменко – 25

Юрий Семин - 25

Юрий Вернидуб – 25

Йожей Сабо - 23

Леонид Буряк - 22

Алексей Михаличенко – 20

Олег Таран – 19

Вячеслав Грозный - 18

Владимир Бессонов – 17

Хуанде Рамос – 17

Игор Йовичевич - 17

Семен Альтман – 16

Луиш Каштру – 16