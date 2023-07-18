Игор Йовичевич догнал Владимира Бессонова и Хуанде Рамоса
Речь идет о количестве разгромных побед в чемпионатах Украины.
Больше всего побед в прошлом сезоне одержал «Шахтера» – 8. Для уже бывшего главного тренера «горняков» Игора Йовичевича количество разгромных побед у руля разных клубов УПЛ увеличилось до 17-ти. По этому показателю хорватский специалист догнал Владимира Бессонова и испанца Хуанде Рамоса.
В общей сложности хотя бы одну большую победу за всю историю 32 Чемпионатов Украины праздновало 218 тренеров, а уверенно возглавляет этот список нынешний румынский наставник «Динамо» Мирча Луческу – 116 разгромных викторий своих подопечных из разных клубов.
Отметим, что неизвестно, сможет ли Игор Йовичевич улучшить свои показатели в этом рейтинге, поскольку по завершении сезона донецкий клуб объявил об увольнении хорватского специалиста.
Тренеры с наибольшим количеством побед в высшем дивизионе чемпионатов Украины:
Мирча Луческу - 116
Мирон Маркевич – 56
Валерий Лобановский - 49
Валерий Яремченко – 49
Николай Павлов – 40
Виктор Прокопенко – 28
Паулу Фонсека - 25
Михаил Фоменко – 25
Юрий Семин - 25
Юрий Вернидуб – 25
Йожей Сабо - 23
Леонид Буряк - 22
Алексей Михаличенко – 20
Олег Таран – 19
Вячеслав Грозный - 18
Владимир Бессонов – 17
Хуанде Рамос – 17
Игор Йовичевич - 17
Семен Альтман – 16
Луиш Каштру – 16
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