Пихаленок восстановился после травмы и возобновил тренировки

«Днепр-1» официально сообщил о том, что ключевой полузащитник команды Александр Пихаленок восстановился после травмы и присоединился к команде на предсезонном сборе в Ужгороде.

Пихаленок восстанавливался после травмы больше месяца. В июне он получил повреждение стопы в расположении сборной Украины. В прошлом сезоне на счету Пихаленка 8 голов и 14 ассистов в 40 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах.

Ранее «Днепр-1» сообщил о подписании бразильского хавбека Виктиньо.