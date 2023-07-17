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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 22:48 |
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Пихаленок восстановился после травмы и возобновил тренировки

Полузащитник «Днепра-1» пропустил больше месяца

17 июля 2023, 22:48 |
150
0
Пихаленок восстановился после травмы и возобновил тренировки
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

«Днепр-1» официально сообщил о том, что ключевой полузащитник команды Александр Пихаленок восстановился после травмы и присоединился к команде на предсезонном сборе в Ужгороде.

Пихаленок восстанавливался после травмы больше месяца. В июне он получил повреждение стопы в расположении сборной Украины. В прошлом сезоне на счету Пихаленка 8 голов и 14 ассистов в 40 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах.

Ранее «Днепр-1» сообщил о подписании бразильского хавбека Виктиньо.

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Днепр-1 Александр Пихаленок травма
Источник СК Днепр-1
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