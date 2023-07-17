Марченко не смог пробиться в основную сетку турнира АТР 250 в Ньюпорте

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 320) завершил выступления на травяном турнире серии АТР 250 в Ньюпорте (США).

В финале квалификации украинец в двух сетах уступил австралийцу Ли Ту (АТР 252) за 1 час и 23 минуты.

АТР 250 Ньюпорт. Трава. Квалификация

Ли Ту (Австралия) – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисистов.

Последний раз Илья играл в основе соревнований на уровне Тура в 2021 году.