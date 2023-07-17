ATP17 июля 2023, 22:08 |
119
0
Марченко не смог пробиться в основную сетку турнира АТР 250 в Ньюпорте
В финале квалификации украинец в двух сетах уступил Ли Ту
17 июля 2023, 22:08 |
119
0
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 320) завершил выступления на травяном турнире серии АТР 250 в Ньюпорте (США).
В финале квалификации украинец в двух сетах уступил австралийцу Ли Ту (АТР 252) за 1 час и 23 минуты.
АТР 250 Ньюпорт. Трава. Квалификация
Ли Ту (Австралия) – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 6:2
Это была первая встреча теннисистов.
Последний раз Илья играл в основе соревнований на уровне Тура в 2021 году.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 июля 2023, 21:36 6
Карлос Алькарас в 20 лет выиграл травяной мейджор
Теннис | 17 июля 2023, 19:20 1
Даяна сыграет на турнире в Палермо, Катерина продолжит выступления в Будапеште
Футбол | 17.07.2023, 15:59
Теннис | 17.07.2023, 11:45
Другие виды | 17.07.2023, 09:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.07.2023, 13:15 24
15.07.2023, 17:30 39
16.07.2023, 06:00
16.07.2023, 07:25 2
16.07.2023, 21:20 7
17.07.2023, 10:30 1
16.07.2023, 15:01 4
16.07.2023, 10:54 1