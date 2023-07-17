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  4. ЮКСА усилилась новичками из Днепра-1 и Скорука
Украина. Вторая лига
17 июля 2023, 21:22 |
688
1

ЮКСА усилилась новичками из Днепра-1 и Скорука

Ховайко и Цуркан усилят дебютанта Второй лиги

17 июля 2023, 21:22 |
688
1
ЮКСА усилилась новичками из Днепра-1 и Скорука
ФК Ингулец. Илья Цуркан

Как стало известно Sport.ua, дебютант Второй лиги, ФК «ЮКСА», подписал еще двух летних новичков – полузащитников Кирилла Ховайко из молодежного состава «Днепра-1» и Илью Цуркана из «Скорука».

По информации нашего источника команда, которая является основной составляющей Украинской христианской спортивной академии, сейчас проводит сбор на базе этой организации в Тарасовке, что в Киевской области под руководством нового главного тренера Николая Цымбала.

19 июля ФК «ЮКСА» проведет первый спарринг – с «Полесьем» (Ставки).

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ЮКСА Тарасовка Вторая лига Украины инсайд Илья Цуркан Кирилл Ховайко
Источник Sport.ua
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Костя Клык
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день. Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит. Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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