ЮКСА усилилась новичками из Днепра-1 и Скорука

Как стало известно Sport.ua, дебютант Второй лиги, ФК «ЮКСА», подписал еще двух летних новичков – полузащитников Кирилла Ховайко из молодежного состава «Днепра-1» и Илью Цуркана из «Скорука».

По информации нашего источника команда, которая является основной составляющей Украинской христианской спортивной академии, сейчас проводит сбор на базе этой организации в Тарасовке, что в Киевской области под руководством нового главного тренера Николая Цымбала.

19 июля ФК «ЮКСА» проведет первый спарринг – с «Полесьем» (Ставки).