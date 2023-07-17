Украина. Вторая лига17 июля 2023, 21:22 |
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ЮКСА усилилась новичками из Днепра-1 и Скорука
Ховайко и Цуркан усилят дебютанта Второй лиги
17 июля 2023, 21:22 |
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Как стало известно Sport.ua, дебютант Второй лиги, ФК «ЮКСА», подписал еще двух летних новичков – полузащитников Кирилла Ховайко из молодежного состава «Днепра-1» и Илью Цуркана из «Скорука».
По информации нашего источника команда, которая является основной составляющей Украинской христианской спортивной академии, сейчас проводит сбор на базе этой организации в Тарасовке, что в Киевской области под руководством нового главного тренера Николая Цымбала.
19 июля ФК «ЮКСА» проведет первый спарринг – с «Полесьем» (Ставки).
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Комментарии 1
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Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день. Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит. Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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