Игорь ЖАБЧЕНКО: «Все прогнозируют выход Карпат в УПЛ, но бывают сюрпризы»

В трех первых спаррингах дебютанту Первой лиги, бузовской «Ниве», не удавалось поразить ворота оппонентов. Но потом подопечные нового главного тренера Игоря Жабченко исправили «прицел», одержав победы над «Локомотивом» 4:2, «Звягелем» 3:0 и «Черниговом» 3:2.

– Такие приятные метаморфозы в действиях «Нивы» можно объяснить качественной работой на трансферном рынке, - сказал Игорь Жабченко корреспонденту Sport.ua. – В каждую линию пригласили опытных исполнителей и главное, что усилили линию атаки. Отсюда и прерванная голевая «засуха».

– Селекционная работа еще в разгаре?

– Нет, на днях заключили контракт с полузащитником Ярославом Мнишенко из «Чайки» (Петропавловская-Борщаговка), и, думаю, что до начала сезона новобранцев больше не будет. Надо сосредоточиться на наигрывании состава, ведь в «Ниве» немало новичков.

– Какие задачи вы собираетесь ставить перед подопечными в новом сезоне?

– Побеждать в каждом матче, а на финише увидим, что из этого получится.

– Складывается впечатление, что соперничество в Первой лиге будет очень острым. Кого считаете фаворитом в борьбе за звание сильнейшей команды?

– Многие эксперты безапелляционно отдают предпочтение львовским «Карпатам», которые кардинально сменили не только состав, но и тренерский штаб. Я бы посоветовал быть осторожнее с такими прогнозами, потому что на футбольном поле возможны сюрпризы.