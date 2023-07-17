Другие новости17 июля 2023, 20:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
Важные события во всех видах спорта
17 июля 2023, 20:50 |
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Во вторник, 18 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Струга – Жальгирис
20:00 Маккаби Хайфа – Хамрун
20:00 Флора – Ракув
ТЕННИС
14:00 Катерина Володько – Юлия Путинцева
21:30 Миа Ристич – Даяна Ястремская
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