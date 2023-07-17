СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля

Во вторник, 18 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Струга – Жальгирис

3.59 – 3.14 – 2.19

20:00 Маккаби Хайфа – Хамрун

1.15 – 7.80 – 19.00

20:00 Флора – Ракув

5.00 – 3.72 – 1.71

ТЕННИС

14:00 Катерина Володько – Юлия Путинцева

7.10 – 1.10

21:30 Миа Ристич – Даяна Ястремская

8.70 – 1.07