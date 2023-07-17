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17 июля 2023, 20:50 |
14
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля

Важные события во всех видах спорта

17 июля 2023, 20:50 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Во вторник, 18 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Струга – Жальгирис

Favbet 3.59 – 3.14 – 2.19

20:00 Маккаби Хайфа – Хамрун

Favbet 1.15 – 7.80 – 19.00

20:00 Флора – Ракув

Favbet 5.00 – 3.72 – 1.71

ТЕННИС

14:00 Катерина Володько – Юлия Путинцева

Favbet 7.10 – 1.10

21:30 Миа Ристич – Даяна Ястремская

Favbet 8.70 – 1.07

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Источник Sport.ua
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