Бомбардир Буковины выбыл из-за травмы

Как стало известно Sport.ua, лидер нападения «Буковины» Василий Палагнюк не участвовал в последних спаррингах из-за травмы. Тем не менее, медицинский персонал прилагает усилия, чтобы он вернулся в строй до начала сезона.

По информации нашего источника, другой ведущий игрок «Буковины», Владимир Столяр, покинул расположение команды и все попытки тренерского штаба наладить с ним контакт пока безрезультатны.

Тем временем стало известно, что запланированный на 18 июля контрольный матч «Буковины» с «Металлургом» не состоится. Завтра запорожцы сыграют со "Скалой", а черновчане - 20 июля с любительским ФК «Пробой» (Городенка).