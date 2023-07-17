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Украина. Первая лига
17 июля 2023, 19:25 |
212
0

Бомбардир Буковины выбыл из-за травмы

Василий Палагнюк может вернуться к старту сезона

17 июля 2023, 19:25 |
212
0
Бомбардир Буковины выбыл из-за травмы
ФК Буковина. Василий Палагнюк

Как стало известно Sport.ua, лидер нападения «Буковины» Василий Палагнюк не участвовал в последних спаррингах из-за травмы. Тем не менее, медицинский персонал прилагает усилия, чтобы он вернулся в строй до начала сезона.

По информации нашего источника, другой ведущий игрок «Буковины», Владимир Столяр, покинул расположение команды и все попытки тренерского штаба наладить с ним контакт пока безрезультатны.

Тем временем стало известно, что запланированный на 18 июля контрольный матч «Буковины» с «Металлургом» не состоится. Завтра запорожцы сыграют со "Скалой", а черновчане - 20 июля с любительским ФК «Пробой» (Городенка).

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Василий Палагнюк Буковина Черновцы травма Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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