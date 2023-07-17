Англия17 июля 2023, 19:17 |
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Бруну Фернандеш отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии
Португалец не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»
17 июля 2023, 19:17 |
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За последний месяц полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил как минимум два предложения из Саудовской Аравии, но отклонил их. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Абсолютным приоритетом для Фернандеша является продолжение карьеры в «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время его могут назначить капитаном команды.
Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Контракт 28-летнего хавбека сборной Португалии рассчитан до лета 2026 года.
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