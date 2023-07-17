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  4. Бруну Фернандеш отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии
Англия
17 июля 2023, 19:17 |
54
0

Бруну Фернандеш отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии

Португалец не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

17 июля 2023, 19:17 |
54
0
Бруну Фернандеш отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

За последний месяц полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил как минимум два предложения из Саудовской Аравии, но отклонил их. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Абсолютным приоритетом для Фернандеша является продолжение карьеры в «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время его могут назначить капитаном команды.

Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Контракт 28-летнего хавбека сборной Португалии рассчитан до лета 2026 года.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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