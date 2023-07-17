Илья Марченко – Ли Ту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире АТР 250 в Ньюпорте
17 июля украинский теннисист Илья Марченко (АТР 320) продолжит выступления в квалификации травяного турнира серии АТР 250 в Ньюпорте (США).
В финале отбора украинец сыграет против Ту Ли (Австралия, ATP 252). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Алтуг Челикбилек – Алафия Айени. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисистов.
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