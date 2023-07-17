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  4. Илья Марченко – Ли Ту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
17 июля 2023, 18:10 |
180
0

Илья Марченко – Ли Ту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире АТР 250 в Ньюпорте

17 июля 2023, 18:10 |
180
0
Илья Марченко – Ли Ту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

17 июля украинский теннисист Илья Марченко (АТР 320) продолжит выступления в квалификации травяного турнира серии АТР 250 в Ньюпорте (США).

В финале отбора украинец сыграет против Ту Ли (Австралия, ATP 252). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Алтуг Челикбилек – Алафия Айени. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисистов.

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Источник Sport.ua
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