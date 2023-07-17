Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: сезон УПЛ 2023/24 с вероятностью в 99% начнется без болельщиков
Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 16:50 |
582
2

Источник: сезон УПЛ 2023/24 с вероятностью в 99% начнется без болельщиков

Поединки Первой и Второй лиги также будут проводиться без зрителей

17 июля 2023, 16:50 |
582
2
Источник: сезон УПЛ 2023/24 с вероятностью в 99% начнется без болельщиков
Instagram

Сезон Украинской Премьер-лиги 2023/24 с вероятностью в 99% начнется без болельщиков на трибунах стадионов.

Об этом сообщает SportArena. Поединки Первой и Второй лиги также буду проводиться без зрителей.

Вопрос о допуске болельщиков на трибуны в матчах УПЛ и ПФЛ не будет подниматься в УАФ до середины осени. Главная причина запрета на посещение стадионов — отсутствие политической ответственности за присутствие фанатов на аренах Украины во время полномасштабной войны, которую развязала россия на территории Украины.

В прошлом сезоне на матчах чемпионата Украины также не было фанатов.

Новая кампания УПЛ начнется 28 июля. В этот же день начнется и сезон в Первой лиге. Вторая лига стартует 6 августа.

По теме:
ВИДЕО. Телепула в УПЛ не будет. Что произошло?
XSport готов инвестировать в трансляции матчей УПЛ. Стали известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Верес согласился сыграть домашний матч с Полесьем в Житомире
болельщики фанаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
Теннис | 17 июля 2023, 08:45 2
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины

Маркета Вондроушова дебютировала в первой десятке

Матея Кежман: Бэтмен для ПСВ, лузер для Челси, агент для Милинковича-Савича
Футбол | 17 июля 2023, 14:05 0
Матея Кежман: Бэтмен для ПСВ, лузер для Челси, агент для Милинковича-Савича
Матея Кежман: Бэтмен для ПСВ, лузер для Челси, агент для Милинковича-Савича

История сербского экс-форварда, который недавно помог лидеру «Лацио» уехать к саудитам

Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Футбол | 17.07.2023, 13:15
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
Теннис | 17.07.2023, 07:20
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»
Футбол | 17.07.2023, 07:54
Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»
Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DidOk
Скажіть, а що заважає проводити матчі із вболівальниками, наприклад, в Ужгороді, Мукачево чи Хусті ?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси – в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
Месси – в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
16.07.2023, 06:00
Футбол
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
15.07.2023, 17:30 39
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси представлен как игрок Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси представлен как игрок Интер Майами
15.07.2023, 22:46 8
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
16.07.2023, 21:20 6
Футбол
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
16.07.2023, 06:35 9
Бокс
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
15.07.2023, 20:29 34
Футбол
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
16.07.2023, 16:19 24
Теннис
Усик рассказал, кого больше всех боятся в супертяжелом весе
Усик рассказал, кого больше всех боятся в супертяжелом весе
16.07.2023, 10:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем