Источник: сезон УПЛ 2023/24 с вероятностью в 99% начнется без болельщиков

Сезон Украинской Премьер-лиги 2023/24 с вероятностью в 99% начнется без болельщиков на трибунах стадионов.

Об этом сообщает SportArena. Поединки Первой и Второй лиги также буду проводиться без зрителей.

Вопрос о допуске болельщиков на трибуны в матчах УПЛ и ПФЛ не будет подниматься в УАФ до середины осени. Главная причина запрета на посещение стадионов — отсутствие политической ответственности за присутствие фанатов на аренах Украины во время полномасштабной войны, которую развязала россия на территории Украины.

В прошлом сезоне на матчах чемпионата Украины также не было фанатов.

Новая кампания УПЛ начнется 28 июля. В этот же день начнется и сезон в Первой лиге. Вторая лига стартует 6 августа.