Украина. Премьер лига17 июля 2023, 16:35 | Обновлено 17 июля 2023, 16:59
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ВИДЕО. Телепула в УПЛ не будет. Что произошло?
Главная тема каждого лета – единый телевизионный пул клубов УПЛ
17 июля 2023, 16:35 | Обновлено 17 июля 2023, 16:59
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«Записки украинского болельщика» утверждают, что главный срач УПЛ на каждый сезон – это единый телевизионный пул клубов.
В этом сезоне мы докатились до того, что клубы едва ли не сами будут снимать свои матчи. Что произошло? Как работает футбольное медиа? Сколько это все стоит и какие варианты есть у украинских футбольных клубов?
«Записки украинского болельщика» предприняли попытку разгрести эти вопросы нынешнего межсезонья.
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ответ как милость:
"она в роддоме"
- а что случилось?