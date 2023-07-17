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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 16:35 | Обновлено 17 июля 2023, 16:59
1114
8

ВИДЕО. Телепула в УПЛ не будет. Что произошло?

Главная тема каждого лета – единый телевизионный пул клубов УПЛ

17 июля 2023, 16:35 | Обновлено 17 июля 2023, 16:59
1114
8
ВИДЕО. Телепула в УПЛ не будет. Что произошло?
УПЛ

«Записки украинского болельщика» утверждают, что главный срач УПЛ на каждый сезон – это единый телевизионный пул клубов.

В этом сезоне мы докатились до того, что клубы едва ли не сами будут снимать свои матчи. Что произошло? Как работает футбольное медиа? Сколько это все стоит и какие варианты есть у украинских футбольных клубов?

«Записки украинского болельщика» предприняли попытку разгрести эти вопросы нынешнего межсезонья.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Людмила Павловська
Та нехай Аметов оплатить, тай люди будуть дивитись футбол., це буде як гуманітарка.
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+3
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AK..228
Та нах он потрібний …. Дивитись 5-6 матчів за весь УПЛ
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0
Gargantua
звоню я Томе,
ответ как милость:
"она в роддоме"
- а что случилось?
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0
Mr Voevudskiy
Ничего нового
Ответить
0
Троянец
Деды и бабы опзжистов суркисов против телепула
Ответить
-1
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