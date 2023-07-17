ВИДЕО. Телепула в УПЛ не будет. Что произошло?

«Записки украинского болельщика» утверждают, что главный срач УПЛ на каждый сезон – это единый телевизионный пул клубов.

В этом сезоне мы докатились до того, что клубы едва ли не сами будут снимать свои матчи. Что произошло? Как работает футбольное медиа? Сколько это все стоит и какие варианты есть у украинских футбольных клубов?

«Записки украинского болельщика» предприняли попытку разгрести эти вопросы нынешнего межсезонья.