Бывший игрок Динамо Киев подписал контракт с испанским клубом

22-летний экс-защитник киевского «Динамо» Алан Аусси сообщил в своем инстаграме, что подписал контракт с испанским клубом «Понферрадина».

«Я рад сообщить вам, что я подписал контракт с «Понферрадиной».

Это был очень тяжелый год, операции, возвращение и теперь новая глава. Я благодарен всем, кто был со мной в самую темную ночь, всем родным и друзьям, которые помогли мне в трудное для меня время», – написал уроженец Донецка.

Клуб «Понферрадина» по итогам предыдущего сезона-2022/2023 лишилась места в Сегунде – втором дивизионе чемпионата Испании.

Аусси ранее также защищал цвета чешского «Слована» из Либерец, белорусского «Торпедо-БелАЗ» и армянского «Пюника».