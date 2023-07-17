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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 15:44 | Обновлено 17 июля 2023, 15:51
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0

Бывший игрок Динамо Киев подписал контракт с испанским клубом

Алан Аусси будет играть в третьем дивизионе чемпионата Испании

17 июля 2023, 15:44 | Обновлено 17 июля 2023, 15:51
1101
0
Бывший игрок Динамо Киев подписал контракт с испанским клубом
Instagram. Алан Аусси

22-летний экс-защитник киевского «Динамо» Алан Аусси сообщил в своем инстаграме, что подписал контракт с испанским клубом «Понферрадина».

«Я рад сообщить вам, что я подписал контракт с «Понферрадиной».

Это был очень тяжелый год, операции, возвращение и теперь новая глава. Я благодарен всем, кто был со мной в самую темную ночь, всем родным и друзьям, которые помогли мне в трудное для меня время», – написал уроженец Донецка.

Клуб «Понферрадина» по итогам предыдущего сезона-2022/2023 лишилась места в Сегунде – втором дивизионе чемпионата Испании.

Аусси ранее также защищал цвета чешского «Слована» из Либерец, белорусского «Торпедо-БелАЗ» и армянского «Пюника».

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Алан Аусси Понферрадина трансферы
Источник Instagram
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