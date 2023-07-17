Бывший игрок Динамо Киев подписал контракт с испанским клубом
Алан Аусси будет играть в третьем дивизионе чемпионата Испании
22-летний экс-защитник киевского «Динамо» Алан Аусси сообщил в своем инстаграме, что подписал контракт с испанским клубом «Понферрадина».
«Я рад сообщить вам, что я подписал контракт с «Понферрадиной».
Это был очень тяжелый год, операции, возвращение и теперь новая глава. Я благодарен всем, кто был со мной в самую темную ночь, всем родным и друзьям, которые помогли мне в трудное для меня время», – написал уроженец Донецка.
Клуб «Понферрадина» по итогам предыдущего сезона-2022/2023 лишилась места в Сегунде – втором дивизионе чемпионата Испании.
Аусси ранее также защищал цвета чешского «Слована» из Либерец, белорусского «Торпедо-БелАЗ» и армянского «Пюника».
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