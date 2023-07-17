СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июля

В понедельник, 17 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Латвия (Ж) – Азербайджан (Ж)

2.61 – 3.22 – 2.63

18:30 Молдова (Ж) – Черногория (Ж)

5.07 – 4.25 – 1.57

19:00 Эстония (Ж) – Турция (Ж)

12.50 – 6.95 – 1.18

ТЕННИС

17:45 Наталия Шабанин – Катерина Байндл

3.65 – 1.29

20:30 Ли Ту – Илья Марченко

2.08 – 1.69