Другие новости17 июля 2023, 15:32 | Обновлено 17 июля 2023, 16:11
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июля
Важные события во всех видах спорта
17 июля 2023, 15:32 | Обновлено 17 июля 2023, 16:11
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В понедельник, 17 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Латвия (Ж) – Азербайджан (Ж)
18:30 Молдова (Ж) – Черногория (Ж)
19:00 Эстония (Ж) – Турция (Ж)
ТЕННИС
17:45 Наталия Шабанин – Катерина Байндл
20:30 Ли Ту – Илья Марченко
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