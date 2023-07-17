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17 июля 2023, 15:32 | Обновлено 17 июля 2023, 16:11
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июля

Важные события во всех видах спорта

17 июля 2023, 15:32 | Обновлено 17 июля 2023, 16:11
112
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июля
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В понедельник, 17 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Латвия (Ж) – Азербайджан (Ж)

Favbet 2.61 – 3.22 – 2.63

18:30 Молдова (Ж) – Черногория (Ж)

Favbet 5.07 – 4.25 – 1.57

19:00 Эстония (Ж) – Турция (Ж)

Favbet 12.50 – 6.95 – 1.18

ТЕННИС

17:45 Наталия Шабанин – Катерина Байндл

Favbet 3.65 – 1.29

20:30 Ли Ту – Илья Марченко

Favbet 2.08 – 1.69

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Источник Sport.ua
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