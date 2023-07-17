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Украина. Первая лига
17 июля 2023, 13:16 | Обновлено 17 июля 2023, 13:18
1187
0

Эпицентр подписал трех новичков, включая экс-игрока сборной U-21

Команда из Каменец-Подольского укрепилась

17 июля 2023, 13:16 | Обновлено 17 июля 2023, 13:18
1187
0
Эпицентр подписал трех новичков, включая экс-игрока сборной U-21
ФК Эпицентр. Сергей Гринь

Клуб «Эпицентр» из Каменца-Подольского сообщил о подписании контрактов с полузащитниками Сергеем Гринем и Александром Климецом, а также защитником Денисом Козловским.

Климец ранее играл за «Волынь» и львовские «Карпаты», а Козловский в предыдущем сезоне дебютировал на профессиональном уровне в рядах молодежной команды «Металлиста 1925».

Гринь является воспитанником донецкого «Шахтера». Он поиграл в свое время за «Олимпик» Донецк, «Верес» Ровно, «Арсенал-Киев», «Зарю» Луганск и «Александрию». Также на его счету выступления за молодежную сборную Украины.

«Эпицентр» в прошлом сезоне-2022/2023 занял 6-е место в чемпионской группе Первой лиги.

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трансферы Сергей Гринь (футбол) Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины
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