Эпицентр подписал трех новичков, включая экс-игрока сборной U-21

Клуб «Эпицентр» из Каменца-Подольского сообщил о подписании контрактов с полузащитниками Сергеем Гринем и Александром Климецом, а также защитником Денисом Козловским.

Климец ранее играл за «Волынь» и львовские «Карпаты», а Козловский в предыдущем сезоне дебютировал на профессиональном уровне в рядах молодежной команды «Металлиста 1925».

Гринь является воспитанником донецкого «Шахтера». Он поиграл в свое время за «Олимпик» Донецк, «Верес» Ровно, «Арсенал-Киев», «Зарю» Луганск и «Александрию». Также на его счету выступления за молодежную сборную Украины.

«Эпицентр» в прошлом сезоне-2022/2023 занял 6-е место в чемпионской группе Первой лиги.