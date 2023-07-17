Талант Барселоны отверг предложение Ман Сити
Алекс Бальде остался верен каталонскому гранду
Защитник испанской «Барселоны» Алекс Бальде получил предложение о переходе от английского «Манчестер Сити».
Сообщается, что оно было довольно-таки крупным, но игрок без раздумий отклонил его. Якобы Бальде хочет подписать новый контракт с «сине-гранатовыми».
19-летний Бальде в предыдущем сезоне стал игроком основного состава «Барселоны». Он вытеснил из стартового состава ветерана Жорди Альбу, который этим летом покинул «блауграну».
Контракт Алекса Бальде с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года.
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