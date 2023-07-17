Украина. Премьер лига17 июля 2023, 11:10 | Обновлено 17 июля 2023, 11:11
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ФОТО. Динамо анонсировало новую игровую форму
Киевляне скоро покажут домашний комплект
17 июля 2023, 11:10 | Обновлено 17 июля 2023, 11:11
1087
0
Киевское «Динамо» в соцсетях анонсировало выход новой игровой формы на сезон. Вероятно, это будет домашний комплект, выполненный в белом цвете.
Техническим спонсором осталась компания New Balance.
Киевляне показали в социальных сеятах фрагмент новой футболки и написали: «Вскоре».
Отметим, что в прошлом сезоне комплекты формы «Динамо» выглядели вот так:
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