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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 11:10 | Обновлено 17 июля 2023, 11:11
1087
0

ФОТО. Динамо анонсировало новую игровую форму

Киевляне скоро покажут домашний комплект

17 июля 2023, 11:10 | Обновлено 17 июля 2023, 11:11
1087
0
ФОТО. Динамо анонсировало новую игровую форму
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в соцсетях анонсировало выход новой игровой формы на сезон. Вероятно, это будет домашний комплект, выполненный в белом цвете.

Техническим спонсором осталась компания New Balance.

Киевляне показали в социальных сеятах фрагмент новой футболки и написали: «Вскоре».

Отметим, что в прошлом сезоне комплекты формы «Динамо» выглядели вот так:

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Источник ФК Динамо Киев
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