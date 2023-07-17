ФОТО. Динамо анонсировало новую игровую форму

Киевское «Динамо» в соцсетях анонсировало выход новой игровой формы на сезон. Вероятно, это будет домашний комплект, выполненный в белом цвете.

Техническим спонсором осталась компания New Balance.

Киевляне показали в социальных сеятах фрагмент новой футболки и написали: «Вскоре».

Отметим, что в прошлом сезоне комплекты формы «Динамо» выглядели вот так: