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  4. «Арсен знает». Венгер оценил летние подписания Арсенала
Англия
17 июля 2023, 05:47 |
519
0

«Арсен знает». Венгер оценил летние подписания Арсенала

Француз – о трансферах «канониров»

17 июля 2023, 05:47 |
519
0
«Арсен знает». Венгер оценил летние подписания Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший многолетний менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказал мнение о летней трансферной кампании клуба, а также спрогнозировал будущий сезон в Английской Премьер-лиге.

«Арсенал» сейчас в хорошем финансовом положении и может позволить себе купить тех, кто, по мнению руководства, способен помочь команде выиграть чемпионат. В целом, лично я думаю, что «Арсенал» сделал хорошие инвестиции, приобретя зрелых игроков. Им по 23-24 года, они все еще достаточно молоды, чтобы сформировать костяк на ближайшие несколько лет.

После прошлого сезона на них будет оказываться большее давление, но команда многому научилась и теперь должна показать, что способна справляться с этим давлением. Я верю, что в следующем сезоне мы выиграем Премьер-лигу. На этот счет у меня куда меньше сомнений, чем по поводу победы французов в «Тур де Франс», – заявил Венгер.

Напомним, «Арсенал» в чемпионате Англии-2022/2023 занял второе место. Летом «канониры» подписали 24-летнего Деклана Райса из «Вест Хэма», заплатив за него около 120 млн евро, и потратили более 100 млн евро на Юрриена Тимбера и Кая Хаверца.

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Арсен Венгер Арсенал Лондон Деклан Райс Кай Хаверц Юрриен Тимбер
Источник Eurosport
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