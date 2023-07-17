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17 июля 2023, 02:45 | Обновлено 17 июля 2023, 03:17
214
0

Мексика – Панама. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 17 июля в 02:30 финальный матч главного турнира Северной Америки

17 июля 2023, 02:45 | Обновлено 17 июля 2023, 03:17
214
0
Мексика – Панама. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

​В ночь с 16 на 17 июля в Инглвуде (штат Калифорния) проходит финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финальный поединок между Мексикой и Панамой стартует 17 июля в 02:30.

Обновлено. Начало матча было отложено до 03:00 из-за проведения торжественной церемонии открытия.

В полуфиналах Мексика разгромила Ямайку (3:0), а Панама сенсационно обыграла США по пенальти (1:1, пен. 5:4).

Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Финал. 17 июля, Инглвуд (Калифорния, США)

02:30. Мексика – Панама

Сетка плей-офф

Мексика – Панама. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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