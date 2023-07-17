​В ночь с 16 на 17 июля в Инглвуде (штат Калифорния) проходит финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ.

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Финальный поединок между Мексикой и Панамой стартует 17 июля в 02:30.

Обновлено. Начало матча было отложено до 03:00 из-за проведения торжественной церемонии открытия.

В полуфиналах Мексика разгромила Ямайку (3:0), а Панама сенсационно обыграла США по пенальти (1:1, пен. 5:4).

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Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Финал. 17 июля, Инглвуд (Калифорния, США)

02:30. Мексика – Панама

Сетка плей-офф

Мексика – Панама. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн. LIVE

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Стартовые составы команд