Мексика – Панама. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 17 июля в 02:30 финальный матч главного турнира Северной Америки
В ночь с 16 на 17 июля в Инглвуде (штат Калифорния) проходит финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Финальный поединок между Мексикой и Панамой стартует 17 июля в 02:30.
Обновлено. Начало матча было отложено до 03:00 из-за проведения торжественной церемонии открытия.
В полуфиналах Мексика разгромила Ямайку (3:0), а Панама сенсационно обыграла США по пенальти (1:1, пен. 5:4).
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023
Финал. 17 июля, Инглвуд (Калифорния, США)
02:30. Мексика – Панама
Сетка плей-офф
Мексика – Панама. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Смотреть онлайн. LIVE
Стартовые составы команд
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