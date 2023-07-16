Италия в финале выиграла у Португалии и стала победителем Евро-2023 U-19

Вечером 16 июля в Мальте состоялся финальный матч Евро-2023 U-19.

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В финале ЧЕ-2023 Италия обыграла Португалию с минимальным перевесом в счете (1:0). Единственный в матче гол на 19-й минуте забил Майкл Кайоде.

Ранее в полуфиналах Португалия разгромила Норвегия (5:0), а Италия обыграла Испанию (3:2).

Сборная Италии завоевала 4-й подобный трофей в истории (1958, 1966, 2003, 2023).

Євро-2023 U-19. Финал

16 июля, Мальта

22:00. Португалия U-19 – Италия U-19 – 0:1

Гол: Кайоде, 19.

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