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Молодежные турниры
16 июля 2023, 23:59 | Обновлено 17 июля 2023, 00:23
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Италия в финале выиграла у Португалии и стала победителем Евро-2023 U-19

Единственный в матче гол на 19-й минуте забил Майкл Кайоде

16 июля 2023, 23:59 | Обновлено 17 июля 2023, 00:23
408
0
Италия в финале выиграла у Португалии и стала победителем Евро-2023 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 июля в Мальте состоялся финальный матч Евро-2023 U-19.

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В финале ЧЕ-2023 Италия обыграла Португалию с минимальным перевесом в счете (1:0). Единственный в матче гол на 19-й минуте забил Майкл Кайоде.

Ранее в полуфиналах Португалия разгромила Норвегия (5:0), а Италия обыграла Испанию (3:2).

Сборная Италии завоевала 4-й подобный трофей в истории (1958, 1966, 2003, 2023).

Євро-2023 U-19. Финал

16 июля, Мальта

22:00. Португалия U-19 – Италия U-19 – 0:1

Гол: Кайоде, 19.

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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