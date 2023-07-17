Марченко обыграл экс-38-ю ракетку в отборе к турниру АТР 250 Ньюпорт
Украинец пробился в финал квалификации
Украинский теннисист Илья Марченко (№338 АТР) начал выступления в квалификации травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте.
В полуфинале отбора украинцу противостоял Дональд Янг из США (№628 ATP), который когда-то занимал 38-ю позицию в мировом рейтинге и дважды играл в четвертом круге US Open. Некогда грозного соперника Марченко обыграл за 1 час и 4 минуты игрового времени в двух партиях.
АТР 250 Ньюпорт. Квалификация. Полуфинал
Дональд Янг (США) – Илья Марченко (Украина) – 1:6, 3:6
В финале квалификации Илья Марченко встретится с 27-летним австралийцем Ли Ту (№246 АТР).
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