Денис ИГНАТЕНКО: «В детстве все хотели быть похожими на Ярмоленко»

Молодой голкипер «Динамо» Денис Игнатенко рассказал о том, как проходит учебно-тренировочный сбор для команды.

– Сегодняшняя тренировка прошла при сильном ливне, в предыдущие дни, наоборот, была очень жарко. В какую погоду тренироваться комфортнее?

– Думаю, что-то среднее между ливнем и солнцем. Когда солнце печет, то очень жарко, а когда ливень, то не очень комфортно, особенно для вратаря, потому что очень скользкий мяч.

– Половина сборов позади. Усталость не сказывается?

– В начале сборов чувствовалось, конечно, но мы потихоньку входим в ритм, набираем форму, поэтому сейчас уже нормально.

– Футболисты должны выбегать определенный километраж за время сборов. Вратарей это тоже касается?

– Нам не дают какие-то руководства по километражу, у нас требования несколько иные, чем у полевых игроков. У нас больше вратарская работа, и километраж не имеет значения.

- В эти дни голкиперы тренировались по отдельной специальной программе. Что она охватывает?

– Включает то, что касается игры – моделируем игровые ситуации, есть специальные направления, как перенос корпуса, действия на выходах. Все остальное касается игровых ситуаций, которые могут возникать в поле.

– Но самая интересная работа – это когда голкиперы и полевые игроки задействованы вместе?

– Конечно, потому что там больше эмоций и игровых упражнений.

– Челленджи, которые бывают после завершения тренировки, с ударами по воротам – это дополнительные эмоции?

– Удары по воротам после тренировок – это больше для эмоций. Хотя и навыки тоже развиваются.

– Возвращение к команде легенды клуба Андрея Ярмоленко вдохновляет работать с еще большим энтузиазмом, особенно молодых игроков?

– Бесспорно. Ярмоленко – это настоящая легенда «Динамо» Киев, и мне кажется, что все, кто мечтает играть в «Динамо», в детстве хотели походить на него.

– Ты принял участие в нескольких спаррингах, но соперники не создали много проблем нашим голкиперам…

– На мой взгляд, не важно, сколько было моментов или сейвов. Важно, что я получил игровое время, потому что в моем возрасте нужно больше играть, чтобы набираться уверенности.

– У тебя пока нет пропущенных голов на этом сборе. Наверное, это важно для голкипера.

– Конечно, важно (улыбается).