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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 19:19 | Обновлено 16 июля 2023, 20:09
620
3

МОРГУН: «Мы все помним, на каком месте Динамо закончило чемпионат»

Вратарь киевской команды рассказал о подготовке к новому сезону

16 июля 2023, 19:19 | Обновлено 16 июля 2023, 20:09
620
3
МОРГУН: «Мы все помним, на каком месте Динамо закончило чемпионат»
ФК Динамо. Валентин Моргун

Вратарь «Динамо» Валентин Моргун рассказал о подготовке к новому сезону, которую бело-синие проводят в Австрии.

– Насколько команда готова физически после половины сборов в Австрии?

– Наверное, этот вопрос лучше задать главному тренеру. Работа продолжается, почти половину запланированного времени мы уже здесь. Соответственно, думаю, готовы процентов на 50.

– Со стороны кажется, что в коллективе нет напряженности, бремени ответственности за результат, место в турнирной таблице. Можно сказать, все начинается с чистого листа. Это действительно так?

– Все равно болит, ведь все мы помним, на каком месте закончили прошлый чемпионат. Но действительно стараемся все начать с чистого листа. Думаю, когда начнется новый сезон, станет легче.

– Ярмоленко в своем интервью говорил, что с радостью подходит к молодым игрокам, дает советы. Нет ли какого-либо напряжения в общении с игроком такого уровня, как Андрей?

– Напряжение быть и не может, потому что, как правильно сказал Караваев, Андрей – простой спокойный человек, кто может и сам дать совет, и, если к нему подойти лично, то с радостью поможет.

– Давал ли он уже кому-то советы – тебе или твоим молодым партнерам?

– Да, конечно. К примеру, защитникам подсказывал, указывал на какие-то моменты, которые нужно исправлять.

– Что наиболее интересного для тебя лично произошло за эти полторы недели тренировочных сборов?

– На самом деле, однозначного ответа нет. Сборы – это рутинная работа. Особенно, когда тренировки дважды в день, то много разнообразных упражнений, много ударов по воротам, поэтому трудно что-то выделить.

– На этом собрании тренерский штаб дает футболистам коллективный отдых, чтобы немного разрядить атмосферу. К примеру, был уже выезд в бассейн для восстановления, был пляжный волейбол. Как эти моменты влияют на настроение коллектива?

– Влияют хорошо, потому что, когда тяжелая работа, тренерский штаб дает возможность немного отдохнуть, переключиться, в первую очередь морально. Так что, конечно, это очень хорошо.

– Какая главная цель на следующие полторы недели, которые команда проведет в Австрии?

– Цели нужно ставить не на тренировочные сборы, а на предстоящий сезон. Наша главная цель – вернуть «Динамо» Киев на то место, которое заслуживает наша команда, а это только самые высокие позиции, и попасть в еврокубки. А уже в конце сезона мы скажем, на что мы рассчитывали и удалось ли выполнить то, что мы планировали.

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Валентин Моргун Динамо Киев учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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PUMA
Интересно сколько запасной будет помнить про 4 место?
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Троянец
Теперь главное удержать свое четвертое место 
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