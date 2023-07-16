Украина. Премьер лига16 июля 2023, 19:12 | Обновлено 16 июля 2023, 19:19
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ФОТО. Вукоевич в Австрии посетил контрольный матч Динамо с киприотами
Хорват ранее работал ассистентом румынского специалиста Мирчи Луческу
16 июля 2023, 19:12 | Обновлено 16 июля 2023, 19:19
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Хорватский специалист Огнен Вукоевич в Австрии посетил контрольный матч Динамо с кипрской командой Арис Лимасол.
Вукоевич ранее работал ассистентом румынского специалиста Мирчи Луческу. В тренерский штаб он входил с 2020 по 2022 год.
Кроме того, Огнен в своей футбольной карьере выступал за киевскую команду с 2008 по 2013 год (141 матч и 10 голов в УПЛ).
ФОТО. Вукоевич в Австрии посетил контрольный матч Динамо с киприотами
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