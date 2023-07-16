Хорватский специалист Огнен Вукоевич в Австрии посетил контрольный матч Динамо с кипрской командой Арис Лимасол.

Вукоевич ранее работал ассистентом румынского специалиста Мирчи Луческу. В тренерский штаб он входил с 2020 по 2022 год.

Кроме того, Огнен в своей футбольной карьере выступал за киевскую команду с 2008 по 2013 год (141 матч и 10 голов в УПЛ).

ФОТО. Вукоевич в Австрии посетил контрольный матч Динамо с киприотами