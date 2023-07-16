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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 19:12 | Обновлено 16 июля 2023, 19:19
614
1

ФОТО. Вукоевич в Австрии посетил контрольный матч Динамо с киприотами

Хорват ранее работал ассистентом румынского специалиста Мирчи Луческу

16 июля 2023, 19:12 | Обновлено 16 июля 2023, 19:19
614
1
ФОТО. Вукоевич в Австрии посетил контрольный матч Динамо с киприотами
ФК Динамо Киев. Эмил Карас и Огнен Вукоевич

Хорватский специалист Огнен Вукоевич в Австрии посетил контрольный матч Динамо с кипрской командой Арис Лимасол.

Вукоевич ранее работал ассистентом румынского специалиста Мирчи Луческу. В тренерский штаб он входил с 2020 по 2022 год.

Кроме того, Огнен в своей футбольной карьере выступал за киевскую команду с 2008 по 2013 год (141 матч и 10 голов в УПЛ).

ФОТО. Вукоевич в Австрии посетил контрольный матч Динамо с киприотами

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Арис Лимасол контрольные матчи УПЛ Огнен Вукоевич фото Эмил Карас
Источник Sport.ua
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Xvalenok03
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