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16 июля 2023, 15:10 | Обновлено 16 июля 2023, 15:12
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Хаммарбю – Кальмар. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швеции

Поединок состоится 16 июля в 16:00 по Киеву

16 июля 2023, 15:10 | Обновлено 16 июля 2023, 15:12
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Хаммарбю – Кальмар. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июля на «Теле2 Арена» пройдет матч 15-го тура чемпионата Швеции, в котором «Хаммарбю» встретится с «Кальмаром». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Хаммарбю

Команда только однажды в своей истории, в 2001-м году, добилась завоевания чемпионского титула. После этого она теряла прописку в высшем дивизионе, и возвращалась назад. Сейчас Байен снова набрал достойные результаты. В 2021-м взяли единственный в истории кубок Швеции, в 2019-м и 2022-м - поднимались на 3-е место в итоговой таблице Аллсвенскан. За счет бронзы сейчас шведы будут стартовать в Лиге конференций - в конце месяца грядет противостояние с нидерландским Твенте. Но при этом на внутренней арене поражений больше, чем побед. Был даже отрезок из 4-х туров чемпионата без побед - 3 ничьи и поражение. Впрочем, летом получилось прибавить. Да, была еще 1 неудача, 0:2 с лидером, Эльфсборгом, но при этом дома выиграли у Броммапойкарны и вырвали 3 очка на поле Сириуса - оба раза по 2:1.

Кальмар

Клуб был основан еще в 1910-м году. Но львиную часть своих немногих успехов были взяты в отрезке с 2007-го по 2009-й, когда по разу взяли все основные трофеи Швеции - чемпионство, кубок и Суперкубок. После этого был только финал-2011, но уже неудачный. В Аллсвенскан больше не удавалось взять лидерство, и 4-е место прошлого года было достойным результатом. Тот уровень красные братья смогли удержать в целом и сейчас, они держатся в топ-5 и нынешнего розыгрыша. Но июль неудачно складывается. С Мельбю еще получилось продлить свою беспроигрышную серию, сыграв на выезде вничью. Но потом была поездка к открытию сезона, Эльфсборгу, и тот разгромил гостей 4:0.

Статистика личных встреч

Что в позапрошлом, что в прошлом сезоне клубы строго обменивались домашними победами друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что тенденция продолжится и Хаммарбю дома выиграет. Но и Кальмар набрал неплохие обороты. Так что стоит остановиться на нейтральном варианте с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,01).

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Источник Sport.ua
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