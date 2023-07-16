Другие новости16 июля 2023, 14:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
Важные события во всех видах спорта
16 июля 2023, 14:40 |
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В воскресенье, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Динамо Киев – Арис
20:00 Дордрехт – Шахтер
21:00 Гвадалахара – Атлетик
22:00 Португалия U-19 – Италия U-19
ТЕННИС
16:00 Карлос Алькарас – Новак Джокович
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