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16 июля 2023, 14:40 |
145
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля

Важные события во всех видах спорта

16 июля 2023, 14:40 |
145
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Динамо Киев – Арис

Favbet 1.84 – 3.88 – 3.96

20:00 Дордрехт – Шахтер

Favbet 6.47 – 5.10 – 1.42

21:00 Гвадалахара – Атлетик

Favbet 2.32 – 3.58 – 2.91

22:00 Португалия U-19 – Италия U-19

Favbet 1.71 – 4.15 – 5.33

ТЕННИС

16:00 Карлос Алькарас – Новак Джокович

Favbet 2.70 – 1.55

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Источник Sport.ua
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