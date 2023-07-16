СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля

В воскресенье, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Динамо Киев – Арис

1.84 – 3.88 – 3.96

20:00 Дордрехт – Шахтер

6.47 – 5.10 – 1.42

21:00 Гвадалахара – Атлетик

2.32 – 3.58 – 2.91

22:00 Португалия U-19 – Италия U-19

1.71 – 4.15 – 5.33

ТЕННИС

16:00 Карлос Алькарас – Новак Джокович

2.70 – 1.55