Источник: ПСЖ выкупил Хави Симонса из ПСВ, активировав клаусулу

20-летний нидерландский футболист Хави Симонс покинул «ПСВ» и подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «ПСЖ» выкупил атакующего игрока за 6 миллионов евро. Трансфермаркет оценивает Симонса в 40 млн евро.

Хави Симонс – воспитанник парижан и «Барселоны». Летом прошлого года он перешел в «ПСВ» на правах свободного агента, но французы имели право обратного выкупа.

Отмечается, что если Килиан Мбаппе или Неймар покинут ПСЖ, Симонс останется в команде на следующий сезон. Если этого не произойдет, нидерландец присоединится к другому клубу на правах аренды.

В прошлом сезоне Симонс забил 22 гола и отдал 11 ассистов в 48 матчах.