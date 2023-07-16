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  4. Источник: ПСЖ выкупил Хави Симонса из ПСВ, активировав клаусулу
Испания
16 июля 2023, 12:23 |
196
0

Источник: ПСЖ выкупил Хави Симонса из ПСВ, активировав клаусулу

20-летний игрок хорошо проявил себя в чемпионате Нидерландов

16 июля 2023, 12:23 |
196
0
Источник: ПСЖ выкупил Хави Симонса из ПСВ, активировав клаусулу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

20-летний нидерландский футболист Хави Симонс покинул «ПСВ» и подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «ПСЖ» выкупил атакующего игрока за 6 миллионов евро. Трансфермаркет оценивает Симонса в 40 млн евро.

Хави Симонс – воспитанник парижан и «Барселоны». Летом прошлого года он перешел в «ПСВ» на правах свободного агента, но французы имели право обратного выкупа.

Отмечается, что если Килиан Мбаппе или Неймар покинут ПСЖ, Симонс останется в команде на следующий сезон. Если этого не произойдет, нидерландец присоединится к другому клубу на правах аренды.

В прошлом сезоне Симонс забил 22 гола и отдал 11 ассистов в 48 матчах.

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Источник Twitter
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