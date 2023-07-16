ATP16 июля 2023, 11:40 | Обновлено 16 июля 2023, 11:41
84
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Марченко получил первого соперника в квалификации турнира ATP в Ньюпорте
Илья сразится против 33-летнего американца
16 июля 2023, 11:40 | Обновлено 16 июля 2023, 11:41
84
0
Состоялась жеребьевка квалификационного раунда травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте.
Украинец Илья Марченко (№338 ATP) начнет соревнования встречей против Дональда Янга из США (№628 ATP), который когда-то входил в топ-50 мирового рейтинга и дважды играл в четвертом круге US Open.
Отметим, что Марченко ранее четыре раза играл в основной сетке турнира в Ньюпорте, но еще ни разу не выигрывал там матчей.
В текущем сезоне Илья провел 33 матча, 20 из которых выиграл.
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